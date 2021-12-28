Верховный суд России ликвидировал общество «Мемориал». Оно занималось реабилитацией жертв репрессий в СССР

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Верховный суд России ликвидировал одну из старейших правозащитных организаций страны — «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Эта организация занимается сохранением памяти о жертвах репрессий в СССР.

Об этом сообщает «Медуза».

«Мемориал» ликвидировали по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Ведомство объяснило свои действия тем, что «Мемориал» неоднократно нарушал требования законодательства об «иностранных агентах».

На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Представители «Международного Мемориала» претензии Генпрокуратуры отвергали, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет.

Председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в Европейский суд по правам человека. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

«Мемориал» создали в 1989 году под названием Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал». Одним из самых активных учредителей был советский диссидент и академик Андрей Сахаров. Общество проводит исследования, занимается просветительством и правозащитной деятельностью. По его инициативе созданы музейные коллекции, документальные каталоги, электронные библиотеки репрессий советского тоталитарного режима. По инициативе «Международного Мемориала» на Лубянской площади (напротив здания ФСБ) в Москве установили «Соловецкий камень» в память о жертвах советского террора.