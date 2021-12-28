«Превзошел всех». Александр Лукашенко получил звание «Коррупционер года»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признан «Человеком года 2021» по версии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «Последний диктатор Европы» удостоился этой награды за чрезмерно снисходительное отношение к организованной преступности и коррупции.

Об этом идет речь на сайте OCCRP.

В этом году на звание «Коррупционер года» претендовало рекордное количество людей — 1 167.

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко превзошел всех», — заявил основатель OCCRP Дрю Салливан.

Коллегия из шести журналистов и исследователей коррупции единогласно проголосовала именно за Лукашенко, его обвинили в том, что диктатор:

направлял государственные деньги ряду олигархов, близких к своей семье;

перехватил пассажирский самолет Ryanair с беларусским оппозиционером на борту и заставил его приземлиться в Минске, нарушив международные законы об авиации;

искусственно создал кризис на границе с Евросоюзом, сгоняя туда беженцев;

распространял дезинформацию о коронавирусе.

Финалистами премии «Коррупционер года» также стали бывший президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.