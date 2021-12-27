В Нидерландах предлагают вакцинацию от коронавируса в VR-очках тем, кто боится прививок
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
International Monetary Fund / Flickr
В Нидерландах появилась возможность вакцинироваться от коронавируса в VR-очках. Она будет доступна тем, кто боится делать прививку.
Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения Хуго де Йонге.
«Вы нервничаете перед прививкой, но хотите сделать бустерную дозу? Служба общественного здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки», — сообщил он.
Также в твит министр добавил видеорепортаж такой вакцинации.
- В Нидерландах с воскресенья, 19 декабря, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом начался жесткий карантин. С утра воскресенья в стране закрыли все магазины со второстепенными товарами, рестораны, парикмахерские и тренажерные залы, они не будут работать до 14 января.