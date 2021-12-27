В Нидерландах предлагают вакцинацию от коронавируса в VR-очках тем, кто боится прививок

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International Monetary Fund / Flickr

В Нидерландах появилась возможность вакцинироваться от коронавируса в VR-очках. Она будет доступна тем, кто боится делать прививку.

Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения Хуго де Йонге.

«Вы нервничаете перед прививкой, но хотите сделать бустерную дозу? Служба общественного здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки», — сообщил он.

Также в твит министр добавил видеорепортаж такой вакцинации.