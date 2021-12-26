В ЮАР скончался архиепископ Десмонд Туту. Он получил Нобелевскую премию мира за борьбу против апартеида

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Flickr / Bokmässan

В Южно-Африканской Республике скончался архиепископ Десмонд Мпило Туту. Он получал Нобелевскую премию мира за последовательную борьбу против политики апартеида.

Об этом сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Смерть архиепископа Десмонда Туту — очередная глава тяжелой утраты в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые оставили нам свободную Южную Африку», — сказал он.

Десмонд Туту был южноафриканским активистом и священником, долго боровшимся против дискриминации в ЮАР темнокожего населения. В 1986 году он стал первым темнокожим архиепископом англиканской церкви в Кейптауне, а за два года до того получил Нобелевскую премию мира за борьбу против апартеида.

После падения режима апартеида Туту возглавил Комиссию правды и примирения в ЮАР. Он продолжал заниматься общественной деятельностью, всегда выступал в защиту прав человека и против расизма, гомофобии и боролся против расизма. Туту высказывался и на политическую тематику, критикуя власть в ЮАР за коррупцию и невозможность побороть бедность. Его также называли «совестью» Южно-Африканской Республики.