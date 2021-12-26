«Несерьезно». В группе Nirvana отреагировали на иск мужчины, чье детское фото использовали на обложке альбома
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Юристы, представляющие бывших участников музыкальной группы Nirvana, прокомментировали иск Спенсера Элдена. Он подал в суд из-за использования его детского фото на обложке альбома Nevermind.
Об этом пишет The Guardian.
Они подали заявление об отклонении иска. По словам адвокатов, Элден подает жалобу в соответствии с двумя законодательными актами, которые имеют ограничения по времени и уже недействительны. А само заявление мужчины о том, что на фотографии присутствует сексуальное насилие, адвокаты называют «несерьезным».
«Краткое изучение фотографии или собственное поведение Элдена (не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в хранении детской порнографии), проясняет это», — говорится в ответе.
Адвокаты подчеркивают, что Элден на груди имеет татуировку со словом Nevermind. Также он в свое время появлялся на ток-шоу в комбинезоне, имитирующем обнаженное тело. Копии обложки альбома со своим автографом он выставлял на продажу на eBay, а также использовал популярность, чтобы знакомиться с женщинами.
- 30-летний Спенсер Элден, чье детское фото использовали для оформления обложки альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд коллектив. Элден судится с бывшими участниками группы, распорядителями наследия Курта Кобейна и рядом других лиц. Он обвиняет их в нарушении федерального закона о детской порнографии и утверждает, что его родители никогда не подписывали разрешение, позволяющее Nirvana использовать фотографию.
- Nevermind был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.