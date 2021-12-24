Главой Харьковской ОГА назначили Олега Синегубова — бывшего главу Полтавской обладминистрации

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Президент Владимир Зеленский указом № 676/2021 назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской областной госадминистрации.

Указом № 675/2021 прекратил исполнение обязанностей главы ОГА Александра Скакуна.

Синегубов до назначения два года возглавлял Полтавскую ОГА. В Офисе президента заявили, что он смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться хороших результатов в регионе.

Зеленский надеется, что он покажет «не менее заметные изменения». Синегубов заявил, что понимает свою ответственность и приложит усилия для качественных изменений в Харьковской области.

Полтавскую ОГА вместо Синегубова возглавил Дмитрий Лунин. Президент указом № 674/2021 сделал его исполняющим обязанности главы. С декабря 2019 года он был первым заместителем председателя Полтавской ОГА.