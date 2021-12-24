В МИД России вызвали поверенного Украины из-за «нападения» на консульство во Львове
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины из-за инцидента во Львове и заявило «решительный протест».
Об этом сообщается на сайте МИД.
В ведомстве заявили, что «в 02:30 ночи по местному времени против генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт». Неизвестный бросил в сторону входа на территорию бутылку с зажигательной смесью, которая «создала угрозу безопасности загранучреждения».
Россия потребовала обеспечивать безопасность дипломатических представительств и найти виновных. Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины, а посольство России аналогичную ноту в украинское дипведомство в Киеве.
- 24 декабря полиция Львовской области сообщила, что ночью неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства РФ во Львове. В полиции отметили, что пострадавших не было, а ущерб консульству не нанесен. Полиция расследует хулиганство (ст. 296 УК).