В МИД России вызвали поверенного Украины из-за «нападения» на консульство во Львове

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины из-за инцидента во Львове и заявило «решительный протест».

Об этом сообщается на сайте МИД.

В ведомстве заявили, что «в 02:30 ночи по местному времени против генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт». Неизвестный бросил в сторону входа на территорию бутылку с зажигательной смесью, которая «создала угрозу безопасности загранучреждения».

Россия потребовала обеспечивать безопасность дипломатических представительств и найти виновных. Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины, а посольство России аналогичную ноту в украинское дипведомство в Киеве.