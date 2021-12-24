Вселенский патриарх Варфоломей получил позитивный тест на коронавирус

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Grigoris Siamidis / NurPhoto via Getty Images

Вселенский патриарх Варфоломей I получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его пресс-службу.

Симптомы у патриарха легкие, общее состояние хорошее. 81-летний патриарх ранее был полностью вакцинирован. Он в очередной раз призвал верующих сделать прививку и соблюдать рекомендации врачей.