Что подарить на Новый год? Eldorado подготовил топ полезных подарков для семьи и друзей
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Поставщик бытовой техники и электроники Eldorado подготовил подборку новогодних подарков для всей семьи. В сети магазинов также действует новогодняя скидка до 70%.
«Самые важные вещи на Новый год — это на самом деле не вещи. Это мгновения, люди, отношения. Eldorado желает, чтобы в Новый год сбывались мечты, а все остальное — дело техники. Выбор техники из более чем 60 тысяч позиций позволяет клиентам Eldorado найти именно то, что нужно, а праздничные акции позволяют купить то, что давно хотелось», — отмечают в компании.
Вот топ универсальных подарков на Новый год, которые точно будут полезны:
- Игровой набор AvaTech Gaming combo 5 in 1 — 1 299 гривен;
- Электрический гриль Tefal — 4 199 гривен;
- Кофемашина Siemens — 9 999 гривен;
- Блендер Tefal — 1 199 гривен;
- Электрическая зубная щетка Philips — 1 599 гривен;
- Фен-щетка Philips — 2 099 гривен;
- Бритва Philips или триммер Braun — 2 999 и 799 гривен;
- Эпилятор Braun — 2 899 гривен;
- Телевизор LG — 20 999 гривен;
- Планшет Lenovo Yoga Tab 11 LTE 4/128 GB — 11 499 гривен;
- Ноутбук MSI GF63 с мощной видеокартой — 31 999 гривен;
- Смарт-часы Apple Watch SE — 9 999 гривен;
- Пылесос-робот Xiaomi — 7 999 гривен;
- Смартфон Samsung Galaxy S21 8/128GB — 21 999 гривен.
Бонус! Eldorado собрал подарки по умным категориям и подготовил десять тематических подборок. На них тоже действуют скидки до 70%:
- Для тех, кто любит уютные домашние вечера;
- Для тех, кто любит первую чашку кофе выпить дома;
- Для тех, кто любит аромат домашних пирогов;
- Для тех, кто заботится о своей улыбке и любит ее дарить;
- Для тех, кто ценит своего внутреннего ребенка;
- Для тех, кто забыл купить подарки детям;
- Для тех, кто знает, как ждут звонка дедушка и бабушка;
- Для тех, кто следит за временем и все контролирует;
- Для тех, кто и работает, и успевает посмотреть новые сериалы;
- Для тех, кто не любит убирать.