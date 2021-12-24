Что подарить на Новый год? Eldorado подготовил топ полезных подарков для семьи и друзей

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Поставщик бытовой техники и электроники Eldorado подготовил подборку новогодних подарков для всей семьи. В сети магазинов также действует новогодняя скидка до 70%.

«Самые важные вещи на Новый год — это на самом деле не вещи. Это мгновения, люди, отношения. Eldorado желает, чтобы в Новый год сбывались мечты, а все остальное — дело техники. Выбор техники из более чем 60 тысяч позиций позволяет клиентам Eldorado найти именно то, что нужно, а праздничные акции позволяют купить то, что давно хотелось», — отмечают в компании.

Вот топ универсальных подарков на Новый год, которые точно будут полезны:

Бонус! Eldorado собрал подарки по умным категориям и подготовил десять тематических подборок. На них тоже действуют скидки до 70%: