Российские компании в аннексированном Крыму массово скрывают данные о владельцах. Так они хотят избежать санкций

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Российские компании в аннексированном Крыму начали массово скрывать данные о владельцах. Таким образом, они хотят избежать санкций.

Об этом пишет РБК.

По меньшей мере, 60 компаний, работающих в аннексированных Крыму и Севастополе, в 2021 году воспользовались возможностью скрыть информацию об учредителях или директорах. Такое право российское правительство им предоставило в 2019 году. Оно признало случаи, когда компании вправе ограничить информацию о владельцах. Один из таких случаев — пребывание на территории Крыма или Севастополя.

Большинство компаний сделали это во второй половине 2021 года, еще часть — в декабре. Это преимущественно предприятия, работающие в туристической отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. К примеру, российский мясокомбинат «Дружба народов» является единственным поставщиком продукции для Росгвардии и эта компания в сентябре 2021 года закрыла информацию о владельцах, потому что работает в аннексированном Крыму.