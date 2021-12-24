Бывший премьер-министр Франции заменил экс-зятя Путина в составе совета директоров нефтехимического гиганта России

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СИБУР Холдинг

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров крупнейшей нефтегазохимической компании России «Сибур».

Об этом в пресс-службе компании сообщили 23 декабря, хотя заседание акционеров, на котором избирали членов совета директоров, состоялось еще 17 декабря.

Фийон занимает должность независимого директора, а также входит в состав комитета по устойчивому развитию и комитета по кадрам и вознаграждению совета директоров.

В то же время в перечне членов совета директоров отсутствует бывший зять президента России Владимира Путина, заместитель главы правления и акционер Кирилл Шамалов. По данным РБК, он останется в правлении.

Издание связывает перестановки в совете директоров с тем, что в сентябре «Сибур» объединился с группой ТАИФ из Татарстана, и именно акционеры этой группы могли номинировать Фийона. Гендиректор группы Альберт Шигабутдинов тоже вошел в новый состав совета директоров «Сибура».

Весной крупная российская страховая компания «Согаз» также стала акционером «Сибура», а в совет директоров вошел глава правления этой компании Антон Устинов. В 2012—2016 годах он занимал должность советника Путина, а до этого был сотрудником аппарата действующего президента «Роснефти» Игоря Сечина, когда он работал в правительстве.

Отметим, теперь в совете директоров компании остался только один представитель ее менеджмента — глава правления Дмитрий Конов.