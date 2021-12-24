НАПК нашло нарушения в декларациях трех судей КСУ. Они не указали имущества более чем на 6 млн гривен

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку деклараций судей Конституционного суда. У трех из них нашли нарушения, которые влекут административную и уголовную ответственность.

Об этом пишет пресс-служба НАПК.

В частности, судья Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму. Его стоимость — 4 млн гривен. Также судья Александр Касминин не задекларировал квартиру площадью 150 кв. м в Киеве стоимостью 2,4 млн. гривен. В декларациях этих судей содержатся признаки уголовного правонарушения, поэтому НАПК передало соответствующую информацию в НАБУ.

Также в декларации судьи Владимира Мойсика выявили признаки административного правонарушения. Он не указал доход в размере 239 тысяч гривен.

«В декларациях пяти судей КСУ — Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колесника выявлены незначительные нарушения, не влекущие административную или уголовную ответственность. В декларации за 2020 год Александр Тупицкий уже указал земельный участок площадью 126 кв. м, расположенный вблизи Ялты в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении.