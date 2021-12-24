В Южной Корее помилуют экс-президента, осужденную за коррупцию более чем на 20 лет
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Park Geun-Hye
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин объявил о специальном помиловании экс-президента Пак Кин Хе, которую приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, решение об амнистии было принято, в частности, из-за ухудшения состояния здоровья 69-летней Пак Кин Хе, которая была первой женщиной-президентом Южной Кореи. Она трижды за год попадала в больницу, ей делали операцию на плече.
В офисе Мун Чже Ина заявили, что решение о помиловании было направлено на «преодоление неудачной истории прошлого, содействие единству людей и сочетание усилий во имя будущего».
Пока неизвестно, сможет ли Хе возобновить политическую деятельность.
Всего в список на помилование внесли 3 094 человек, которых планируют освободить накануне Нового года. В то же время другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, отбывающий 17-летний срок за растрату и взяточничество, не попал в список.
- Напомним, Пак Кин Хэ возглавляла Южную Корею с 2013 по 2017 год, когда ее сняли с должности и объявили импичмент из-за обвинений в коррупции. По данным дела, Хе была признана виновной в сговоре, целью которого было получение десятка миллиардов вон от крупных концернов преимущественно для финансирования семьи ее друга и некоммерческих фондов.
- В 2018 году экс-президент была приговорена к 24 годам тюрьмы. В январе этого года Верховный суд Южной Кореи оставил приговор без изменения.