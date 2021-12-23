Coldplay объявила, что прекратит выпускать новые альбомы с 2025 года
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- Олег Панфилович
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Peter Wafzig / Getty Images
Группа Coldplay в 2025 году прекратит записывать новую музыку.
Об этом пишет BBC.
«Наш последний полный альбом выйдет в 2025 году, а после этого, я думаю, мы просто будем ездить на гастроли», — сказал в интервью лидер коллектива Крис Мартин.
Музыкант допускает сотрудничество группы с другими исполнителями, «но каталог группы Coldplay, если можно так выразиться, закроется». Тем не менее по его словам, группа будет продолжать выступать с концертами.
«Так же поступили Rolling Stones. Будет очень круто, если мы сможем ездить с гастролями после 70 лет. Будет прекрасно, если кто-нибудь захочет прийти», — пояснил Мартин.
Coldplay — одна из наиболее успешных британских рок-групп современности. Их пластинки разошлись тиражом свыше 80 миллионов копий. Группа записала 9 альбомов, последний из которых вышел в этом году. Coldplay — обладатель множества музыкальных наград, среди которых семь статуэток «Грэмми».
- В ноябре 2019 года Coldplay отложила свои гастроли с новым альбомом из-за беспокойства относительно влияния концертов на окружающую среду.