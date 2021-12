Песня Эда Ширана установила рекорд в Spotify. “Shape of You” набрала 3 млрд прослушиваний

Новости

Jeff Spicer / Stringer

Песня британского музыканта Эда Ширана “Shape of You” стала первой в истории сервиса Spotify, которую прослушали более 3 миллиардов раз.

Как пишет NME, после этой новости Ширан рассказал, что вообще не делал ставку на эту песню. Он не планировал включать ее в альбом «÷» 2017 года, но представитель его лейбла Бен Кук настоял, чтобы “Shape of You” вышла синглом. Сам же Ширан в качестве сингла задумывал трек “Castle On The Hill”.

“Castle On The Hill” также стала хитом на Spotify — у нее более 1 млрд прослушиваний.

В плейлист Billions Club попало шесть песен Ширана. Все они из альбома 2017 года. “Shape of You” занимает первое место.