Астрономы нашли 70 планет-сирот в галактике Млечный Путь

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ESO

Международная группа астрономов обнаружила как минимум 70 новых планет-сирот в нашей галактике Млечный Путь, что является наибольшим количеством из когда-либо обнаруженных. Эти планеты расположены на расстоянии около 420 световых лет от Земли.

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

ESO

Астроном Нурия Мирет-Роиг, работающая в лаборатории астрофизики Бордо (Франция) и Венском университете (Австрия) отметила, что они не могли представить, что найдут так много планет.

В целом астрономы нашли не менее 70 планет-сирот, чью массу можно сравнить с массой Юпитера, в регионе звездообразования, расположенном в созвездиях Скорпиона и Змееносца.