Украина договорилась с Венгрией о дополнительных объемах поставок газа

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Украина и Венгрия договорились, что с 1 января 2022 года венгерская сторона станет поставлять гарантированные объемы газа. Они будут составлять до 8 млн кубометров.

Об этом в своем Facebook написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У меня хорошая новость ко Дню энергетика и Дню дипломата — впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия — Украина», — отметил он.

По словам Макогона, вместе с гарантированными поставками из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированных поставок газа в Украину ежедневно увеличится до 35 млн кубометров. Он также рассказал, что объем в 8 млн кубометров эквивалентен дневному потреблению газа Киевом как крупнейшим потребителем.

Также Макогон подчеркнул, что благодаря заключению этого соглашения украинские трейдеры получат возможность доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк в Хорватии. Это позволит еще больше диверсифицировать поставки газа в Украину.