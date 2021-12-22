Минобороны расширило перечень профессий, который обязывает (почти всех) женщин стать на воинский учет

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Минобороны существенно расширило список специальностей и профессий, предусматривающий постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.

Об этом говорится в приказе министерства № 313 от 11.10.2021.

То есть, стать на военный учет — это обязанность, а не право украинских женщин, и это будет происходить, если профессия входит в расширенный перечень, а также если женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Также директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет стали все женщины, работающие в компании, и проверять наличие таких документов у новых работников.

За прием на работу женщин без документов грозит штаф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Специалисты отмечают, что в названии одной профессии скрывается очень много классификаций, поэтому следует быть внимательными. К примеру, по профессиям на учет должны стать главный бухгалтер, заведующий канцелярией, менеджеры, начальник юридического отдела.

В целом речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других. Полный список профессий размещен по ссылке — здесь.

Что нужно, чтобы стать на воинский учет:

заявление о взятии на воинский учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть).

Приказ Минобороны не устанавливает предельные сроки для его выполнения, то есть речь идет о переходе на новые правила и другое законодательство.

Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова отметила, что до конца следующей недели должны разработать алгоритм с объяснениями, как женщинам стать на воинский учет.

Почему список расширили?

24 апреля 2021 года вступил в силу закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета». В нем и содержалась норма о расширении перечня, чтобы «привести нормативную базу в соответствие с законом».

Среди прочего этот закон требовал, чтобы женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, были поставлены на воинский учет.

В октябре (на шестой месяц после принятия закона) Минобороны создало перечень таких родственных специальностей и профессий, а 17 декабря он вступил в силу.