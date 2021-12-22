«Слуга народа» осудила поведение нардепа Галушко. Сам депутат вновь назвал полицейских «дебилами»

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Парламентская фракция «Слуга народа» публично осудила инцидент с ее депутатом Николаем Галушко и патрульными полицейскими.

Позицию фракции озвучила ее спикер Юлия Палийчук.

СН осуждает действия Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым. Фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация.

«Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова], который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент», — заявила Палийчук.

Летом этого года Галушко голосовал за отставку Авакова, как и почти все дерутаты «Слуги народа».

В эфире «Украина 24» нардеп снова назвал полицейских «дебилами», настаивая на том, что они незаконно обыскали его автомобиль.

«Не было никакого нарушения. Просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований — рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились в машине, мои личные и рабочие документы. Если я им объясняю, а они говорят: “Мы могли это делать”. Ну, дебилы, значит», — сказал Галушко.