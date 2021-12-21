С 23 декабря в «желтую» зону переходят шесть областей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
В Украине с четверга, 23 декабря, в «желтую» зону карантина переходят Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Киевская области.
Об этом вечером 21 декабря сообщил министр правительства Олег Немчинов.
Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения в «желтой» зоне могут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины и имеет соответствующий документ — «желтый» сертификат.
Для обслуживания посетителей и клиентов сотрудникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.
По состоянию на 21 декабря в «желтой» зоне находятся город Киев, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Херсонская и Черниговская области. Все остальные — в «красной» зоне.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине не будет локдауна благодаря высоким темпам вакцинации населения.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует на Украине с мая 2020 года.