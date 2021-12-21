Джо Байден привел в Белый дом нового щенка. Скоро там появится еще и кошка

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Gage Skidmore / Flickr

В Белом доме у президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден появился новый щенок.

«Добро пожаловать в Белый дом, Командор», — написал Байден в Twitter и опубликовал фотографию щенка немецкой овчарки, который скачет по траве.

Газета The Washington Post пишет, что представитель Джилл Байден Майкл ЛаРоса сообщил, что Командора первым супругам Штатов подарили брат Байдена и его жена — Джеймс и Сара.

Позже Байден поделился коротким видео о том, как щенок приспосабливается к своему новому окружению: приветствует президента, входит в Белый дом, садится у камина и ловит теннисный мяч.

Представитель Джилл Байден ЛаРоса подтвердил, что скоро у супругов появится кошка — она присоединится к Байденам в Белом доме в январе.

Джо Байден в январе 2021 года, после вступления в должность, привел с собой в Белый дом двух немецких овчарок. Старший пес — Чемп — умер в июне в возрасте 13 лет. Младший — Мейджор — периодически кусал людей в Белом доме, поэтому его отправляли на тренировку в дом Байденов в штате Делавер, где они прожили долгое время.