Лоукост Bees Airlines запустил первые внутренние рейсы в Украине, а также анонсировал новые в Испанию и Грузию

Новости

Украинский лоукост Bees Airlines запустил первые внутренние рейсы в Украине — из Киева во Львов. Также в ближайшее время компания начнет летать по новым направлениям в Испанию и Грузию.

Об этом сообщается в Facebook компании.

С 20 декабря Bees Airlines начала выполнять рейсы из Киева во Львов. Они будут летать 4—6 раз в неделю, а цена на рейс стартует от 620 гривен в одну сторону.

Также 20 декабря компания запустила рейсы из Львова в Прагу. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и по пятницам. Стоимость билета – от 1 335 гривен в одну сторону.

С 22 декабря Bees Airlines начнет летать из Львова в Барселону (Испания). Рейсы будут выполняться дважды в неделю: каждую среду и каждое воскресенье. Стоимость билета — от 1 605 гривен в одну сторону.

Также с 28 декабря из Львова компания начнет летать и в Грузию — в столицу Тбилиси. Рейсы также будут выполнять дважды в неделю, а цена — от 1 580 гривен в одну сторону.

«Мы возобновляем зимние путешествия для львовян по этим направлениям и стремимся к тому, чтобы не только киевляне увидели красоту Львова и Львовской области, но и иностранные туристы, которые точно влюбятся в этот город», — отметил гендиректор компании Евгений Хайнацкий.