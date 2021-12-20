В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии времен Саакашвили. Он гражданин Украины

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Немецкая полиция в аэропорту Берлина задержала Георгия Каландадзе — бывшего начальника Генерального штаба Грузии периода президентства Михеила Саакашвили. Каландадзе является гражданином Украины и занимает должность советника в Национальной гвардии.

Генпрокуратура Грузии сообщила, что Каландадзе был в розыске. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и пытках гражданина Грузии Элберта Коберидзе в июле 2012 года. В этом деле также фигурируют заместитель министра обороны Грузии Давид Ахалая, глава Главного управления департамента конституционной безопасности Абхазской автономной республики Роман Шаматава и глава Департамента военной полиции Мегис Кардава, которого в сентябре этого года экстрадировали из Украины в Грузию.

По данным следствия, 28 июля 2012 года полицейские незаконно задержали Коберидзе и доставили в Управление военной полиции в Тбилиси в наручниках и с мешком на голове. На следующий день Ахалая, Шаматава, Кардава и Каландадзе якобы выбивали из него признание в подготовке теракта, а после закрыли на несколько дней в одной из комнат.

В прокуратуре заявили, что будут просить экстрадиции Каландадзе. На родине ему грозит от 12 до 14 лет лишения свободы.