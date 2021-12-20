В Брюсселе на аукционе продали одну из самых маленьких книг в мире

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VRT NWS

В Брюсселе на аукционе за €4 200 продали одну из самых маленьких книг в мире. Изделие в кожаном переплете размером 5 на 5 мм (это меньше, чем кончик карандаша) содержит версии молитвы «Отче наш» на голландском, английском, американском английском, французском, немецком, испанском и шведском языках.

Об этом сообщает The Guardian.

Книгу оценивали от €1 000 до €1 500. Аукционист Анри Годт сказал: «Напечатанный текст настолько мал, что его невозможно прочитать невооруженным глазом, нужно сильное увеличительное стекло».

Книга под названием «Отче наш» была одной из нескольких сотен, опубликованных в 1952 году музеем Гутенберга в немецком городе Майнц в рамках инициативы по сбору средств на реконструкцию здания после Второй мировой войны. Это учреждение является одним из старейших музеев в мире, названным в честь Иоганна Гутенберга, который первым ввел механическую печать в Европе в ХV веке.

Издание миниатюрных книг имеет длинную историю. В Европе многие из них были сделаны в ХVI веке, поскольку печатники стремились проверить технологические возможности печатных машин. Согласно правилам Общества миниатюрной книги, миниатюрная книга должна быть не более 7 сантиметров в высоту, ширину или толщину. Наименьшей в мире копией печатной книги является книга Teeny Ted от Turnip Town, размером 70 микрометров на 100 микрометров. Микрометр эквивалентен 0,001 мм.