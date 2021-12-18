Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 декабря. Прогнозируют снег с дождем, метели и гололедицу

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Pixabay / Ebowalker

В воскресенье, 19 декабря, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, на День святого Николая будет снег, местами пройдет мокрый снег, днем на западе и севере страны — с дождем, в северо-восточных областях возможны значительные осадки.

Ветер преимущественно западный 7—12 м/с, но будут и порывы 15—20 м/с, в Карпатах — до 25—30 м/с. Также ночью в западных и северных областях местами, а днем в северо-восточных областях повсюду прогнозируют метели. На дорогах большинства областей будет гололедица.

Температура ночью 0...-5 °С, днем от -1° до +4 °С, в Карпатах ночью и днем -3...-8 °С.

В Киевской области будет бушевать непогода — снег и мокрый снег, днем с дождем, порывистый ветер, гололедица, ночью возможны метели. Столбики термометров в области ночью покажут 0...-5 °С, днем от -1° до +4 °С, в Киеве ночью 0...-2 °С, днем 0...+2 °С.

В связи со сложными погодными условиями в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) и отметили, что возможны нарушения движения транспорта.