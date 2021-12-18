Сбежавшему в Беларусь польскому солдату грозит 10 лет тюрьмы. Его объявят в розыск и проверят на связь со спецслужбами
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Польская прокуратура Белостока возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Беларусь солдата Эмиля Чечко по статье дезертирство. 25-летнему служащему 11 Мазурского артиллерийского полка грозит 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает PAP.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о предварительном аресте Чечко. Вскоре он будет обїявлен в розыск.
По словам прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, сейчас проводится предварительное расследование, чтобы установить — планировал ли солдат побег заранее или это было спонтанное решение. Также он отметил, что по месту его жительства провели обыск и изъяли компьютерную технику.
Как пишет Onet со ссылкой на источники, спецслужбы Польши проверяют Чечко на связь со службами Беларуси. Вероятно, он мог шпионить в пользу Минска, перед тем как сбежать, или был информатором беларусского агента.
Кроме этого, польские служба хотят проверить моральное и психическое состояние военных, которые охраняют границу от мигрантов. Это может помочь выявить возможные каналы вербовки польских солдат.
Ранее Министерство обороны Польши сообщало об увольнении командира батареи, в которой служил Чечко, а также командира взвода и командира 2 дивизиона.
- 17 декабря польские военные сообщили, что у них пропал военный, который служил на границе с Беларусью. Вместе с тем беларусские пограничники сообщили, что польский солдат пересек их границу и попросил политическое убежище из-за «несогласия с миграционной политикой польских властей».
- В тот же день перебежчик дал интервью гостелеканалу Беларуси, в котором повторил основные пропагандистские нарративы.
- Польские СМИ писали, что накануне побега Чечко был задержан в городе Гижицко за вождение в нетрезвом виде. Сослуживцы описали солдата как проблемного.