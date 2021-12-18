Кремлевский канал Russia Today обошел запрет на трансляцию в Германии через Сербию. Начата проверка

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Российский пропагандистский телеканал RT DE (Russia Today) использовал сербскую лицензию, чтобы обойти запрет на трансляцию в Германии. Канал начал вещать без одобрения немецкого регулятора.

Как сообщает Radio Slobodna Europa, Германия обратилась к российскому вещателю за объяснениями и начинает судебное разбирательство.

Лицензию на кабельное и спутниковое вещание в Сербии RT DE получил от сербского регулятора 6 декабря. В Германии трансляция RT запрещена, но выданная Сербией лицензия позволила российскому государственному каналу вещать и на Германию.

Глава сербского регулятора Оливера Зекич заявила, что RT получил технически нейтральную лицензию на предоставление медиауслуг через кабельную, спутниковую и электронную сети связи IPTV. Она утверждает, что лицензия была выдана законно и на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

При этом один из членов регулирующего органа заявил, что законодательство Сербии недостаточно регулирует выдачу лицензий.