Марсианский вертолет Ingenuitу пролетел рекордные 230 метров

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Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой самый дальний полет — на 230 метров.

Об этом сообщает NASA.

Для Ingenuity это был 18-й полет на Марсе. Он прошел на скорости в 2,5 м/с в северном районе «Поднятых хребтов» и длился 124,3 секунды.

За время своей миссии, которая длится уже 10 месяцев, Ingenuity пролетел более 3,8 км, установил рекорд по высоте полета и провел над поверхностью Марса почти 33 минуты.