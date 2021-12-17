Meta выпустила инструмент для анимации детских рисунков

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Подразделение компании Meta, которое занимается развитием искусственного интеллекта, выпустило сервис анимации детских рисунков.

Animated Drawings, используя ИИ, генерирует на основе рисунка видео, но герой рисунка должен иметь сходство с человеком — быть с руками, ногами и головой. ИИ обучен правильно распознавать и определять опорные точки только таких фигур.

Инструмент в использовании очень прост — нужно загрузить детский рисунок в формате изображения и определить рамку для будущего видео. Персонаж должен быть нарисован на белом листе бумаги без линий и складок, а его изображение должно быть хорошо освещено.