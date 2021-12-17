Одесский художественный музей передали Минкульту

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Решением депутатов Одесского областного совета (43 голоса) Одесский художественный музей передали в государственную собственность.

Об этом сообщает «Суспільне».

Музей, который был подчинен облсовету, перейдет под управление Министерства культуры.

По словам депутатов, национализация музея стала первым шагом к его передаче госведомству. Такое решение, по мнению областных депутатов, поможет развитию музея и увеличит заработную плату его работников.