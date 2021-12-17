Одесский художественный музей передали Минкульту
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- Костя Андрейковец
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Решением депутатов Одесского областного совета (43 голоса) Одесский художественный музей передали в государственную собственность.
Об этом сообщает «Суспільне».
Музей, который был подчинен облсовету, перейдет под управление Министерства культуры.
По словам депутатов, национализация музея стала первым шагом к его передаче госведомству. Такое решение, по мнению областных депутатов, поможет развитию музея и увеличит заработную плату его работников.
- Одесский художественный музей расположен во дворце Потоцких. Он был построен в 1820-х годах. В 1888 году дворец купил коллекционер и меценат Григорий Маразли, а через четыре года передал его городу для создания в нем музея искусств. Музей открыли во дворце в 1899 году.