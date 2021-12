Iggy Pop впервые выступит в Украине

Новости

Американский 72-летний рок-вокалист, один из основателей альтернативного рока Iggy Pop впервые едет в Украину с концертом. Он выступит на киевском фестивале UPark 15 июля 2022 года.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В день выступления Iggy Pop на UPark также будут играть Gogol Bordello и Frank Carter & The Rattlesnakes.

Также на фестивале выступят My Chemical Romance и Sum 41 (19 июня), а в июле, кроме вышеуказанных исполнителей, выступят Gorillaz, Deftones, Slipknot, Bullet for My Valentine, Five Finger Death Punch, Grandson и Fever 333. Организаторы должны объявить еще пятерых участников.