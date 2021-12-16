Синоптики спрогнозировали погоду в выходные: Украину будет засыпать снегом

Новости

Jeffrey Blum / Unsplash

В выходные, 18—19 декабря, во всех регионах Украины ожидается снег, местами небольшие морозы.

По данным Sinoptik.ua, в субботу, 18 декабря, практически на всей территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, температура около нуля. В южных областях и Закарпатье будет теплее — до +3...+5 °С.

В большинстве регионов снег начнется еще ночью и с небольшими перерывами будет падать весь день. Только в Николаевской и Запорожской областях без осадков.

В воскресенье, 19 декабря, на День святого Николая, будет снежить уже во всех без исключения регионах. На юге и в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается мелкий снег. Температура воздуха составит 0...+4 °С, но из-за высокой влажности будет ощущаться холоднее.

На остальной территории пройдет снег, местами сильный, а столбики термометров покажут от -1 °С до +2 °С.

Отдельно синоптики предупредили, что в Карпатах, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, из-за практически непрерывного снегопада есть опасность схода лавин на крутых склонах (ІІ умеренный уровень).

В начале следующей недели в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области придут морозы (до -4 °С) и мелкий снег.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается плюсовая температура (+2...+4 °С), возможен мокрый снег.

На остальной территории Украины неделя начнется с пасмурной погоды, с самого утра будет идти небольшой снег, а температура будет колебаться от -1 °С до +1 °С.