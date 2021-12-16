Boeing запланировала полет своего корабля Starliner на МКС на май 2022 года

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NASA

Компания Boeing запланировала полет своего корабля Starliner на Международную космическую станцию на май 2022 года.

Об этом пишет Space.com.

Сообщается, что команды из Boeing и NASA потратили последние четыре месяца на изучение данных и проверку клапанов корабля, пытаясь выяснить, почему заклинивает несколько клапанов в его двигательной установке.

Первую попытку отправить корабль на МКС осуществили в декабре 2019 года, однако из-за сбоя в программном обеспечении аппарат не смог добраться до МКС.

Испытания хотели повторить летом 2021 года, однако тогда возникла проблема с двигательной установкой корабля: несколько клапанов топливной системы не открывались. После устранения неполадок инженеры смогли открыть девять из 13 клапанов, которые контролируют поток окислителя в топливной системе. По их словам, основная причина проблемы — взаимодействие влаги с окислителем, что приводит к коррозии, которая не дает клапану открываться.