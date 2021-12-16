YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today. Он проработал всего несколько часов

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Видеохостинг YouTube удалил новый канал немецкой редакции пропагандистского телеканала Russia Today — RT DE.

В сообщении RT сказано, что новостной круглосуточный телеканал RT DE запустил вещание 16 декабря и был заблокирован спустя несколько часов трансляции.

В пресс-службе Google заявили, что канал заблокировали из-за обхода им ограничений, наложенных в сентябре этого года на RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

«Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы на YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung тоже был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно — за обход ранее наложенных ограничений», — заявили в компании, передает ТАСС.

RT Deutsch на YouTube был ориентирован на Германию, Австрию и Швейцарию. Главный редактор RT Маргарита Симоньян жаловалась, что запустить канал было сложно из-за «нетерпимости» Германии к «свободе распространения информации».