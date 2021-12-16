Парламент одобрил создание нового регулятора в сфере интернета и мобильной связи

Новости

rawpixel / Unsplash

Верховная Рада приняла закон о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (Нацкомсвязи).

За соответствующий закон проголосовали 296 народных депутатов.

Комиссия будет работать вместо НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации). Со дня вступления в силу закона о Нацкомсвязи НКРСИ автоматически трансформируется в Нацкомсвязи, а глава и члены НКРСИ будут оставаться на должностях в течение определенного времени.

Регулятор, в частности, будет:

определять населенные пункты без интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;

контролировать деятельность операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

регулировать внесудебные споры между потребителями и операторами/провайдерами, а также споры по доступу к инфраструктуре;

мониторить качество электронных коммуникационных услуг.

Состав Нацкомсвязи будут выбирать на открытом конкурсе, организовывать его будет Кабмин. Срок полномочий членов Нацкомсвязи составит шесть лет. Один и тот же человек не может быть членом Нацкомсвязи более двух сроков подряд.