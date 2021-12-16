СБУ: В Киеве ликвидирована ячейка «Исламского государства» — в нее входили пятеро россиян

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Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Киеве ячейку международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входило 12 человек, в том числе пять граждан России.

По данным СБУ, ячейкой руководил Цезарь Тохосашвили, он же Аль-Бара Шишани, которого задержали в Киеве в ноябре 2019 года и передали Грузии в мае 2020 года.

Задержанные члены ячейки находятся в розыске за преступления в разных странах мира и причастны к финансированию «ИГ». Они активно переписывались с другими боевиками, которые находятся в Сирии и участвуют в боях.

Сотрудники СБУ провели 11 обысков, поскольку исламисты рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города. В местах их нахождения нашли оружие и боеприпасы, поддельные документы и множество телефонов. Все это отправлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье о создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК). СБУ продолжает устанавливать сообщников боевиков.