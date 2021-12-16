Суд в Ростове раскрыл присутствие российских военных на Донбассе. Дело касалось поставок им продуктов

Новости

Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В России Кировский районный суд города Ростов-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на текст приговора. Раскрыл суд эти данные по делу о коррупции. Работника местной компании по военному питанию признали виновным в посредничестве во взятке. Он передал 990 тысяч рублей (более $13 тысяч) руководителю Центра санитарного надзора Южного военного округа за то, чтобы не препятствовали поставкам российским военным, которые находятся на дежурстве в «ДНР» и «ЛНР».

Согласно материалам суда, российским военным, которые были на позициях боевиков, раз в две недели отправляли 1 300 тонн продовольствия из Ростовской области. Поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году.

Обвиняемый также рассказывал, что одна поездка грузовика к боевикам на Донбассе стоила поставщикам 65–80 тысяч рублей (до почти 30 тысяч гривен). Высокая цена была связана с «риском для жизни водителей». На границе они сдавали документы и передвигались по украинской территории «под охраной принимающей стороны». Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он военный, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил.

Отметим, что Москва присутствие своих солдат на Донбассе отрицает уже седьмой год. Однако это решение суда прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков: «ошибка составителей текста решения суда».

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст [решения суда]. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации», — добавил он.