Украинским пограничникам расширили полномочия на применение силы, оружия, спецсредств и проведение осмотра

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Сегодня, 15 декабря, в Украине вступили в силу изменения в Закон о Государственной пограничной службе, которые дополнили и определили порядок применения пограничниками мер сдерживания.

Об этом сообщают Госпогранслужба и Министерство внутренних дел. Нововведения опубликованы и в газете «Голос Украины».

Пограничники могут проводить визуальный осмотр людей, вещей, автомобилей и досмотр задержанных. Также они могут при необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нести угрозу здоровью и жизни.

Пограничники для защиты границы могут применять средства наблюдения и фиксации, сигнализации, светотехнические средства, инженерные боеприпасы, заграждения и барьеры.

Также пограничники могут использовать служебных собак, наручники, дубинки, слезоточивые и шумовые средства (гранаты в том числе), средства принудительной остановки авто при попытках посторонних блокировать пункты пропуска, военные городки и органы управления Госпогранслужбы.

Для отражения нападения, агрессии, задержания опасных преступников (в крайних случаях) пограничники могут применять физическую силу, боевое оружие, гранаты, боевую технику и сбивать летающие дроны, которые нарушают установленные правила.

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