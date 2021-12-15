Кабмин решил перевести главу Полтавской ОГА на должность главы Харьковской обладминистрации

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Кабинет министров утвердил решение об увольнении главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Такое решение правительство утвердило в среду, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Другим решением Кабмин рекомендовал назначить Синегубова на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Кроме того, Кабмин уволил главу Государственной инспекции ядерного регулирования Григория Плачкова.

Кто такой Синегубов?

Выпускник Харьковского университета внутренних дел. Бывший сотрудник правоохранительных органов, преподаватель, декан факультета ХУВД. В 2018 году претендовал на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но не прошел конкурсный отбор.

В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата от партии «Слуга народа» по избирательному округу № 180 Алексея Красова. В октябре того же года был назначен главой Полтавской ОГА.