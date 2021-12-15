Рада переименовала город Владимир-Волынский

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Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Владимир-Волынский (Волынская область) во Владимир, вернув городу историческое название.

Решение поддержали 348 депутатов. Против никто не голосовал.

С инициативой вернуть городу былое название в октябре этого года выступил горсовет, после чего областной совет обратился в парламент.

Во времена Российской империи город получил приставку Волынский, чтобы отличатся от российского Владимир-на-Клязьме. В Украине нет другого Владимира, потому потребность в двойном названии отпала.

Город ведет свою истрию с конца Х века. В давние времена он носил название Володимѣрь, а во времена польского правления — Włodzimierz. Приставку Волынский он получил в 1911 году.