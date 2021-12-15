Зеленский назначил послом в Ватикане одного из идеологов создания ПЦУ

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал бывший глава департамента по делам религий Минкультуры Андрей Юраш.

Об этом говорится в указе президента № 654/2021.

«Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане», — отмечается в документе.

Андрей Юраш — украинский религиовед и эксперт по церковно-государственным отношениям. В 2014—2020 годах работал главой департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры. Также участвовал в конкурсе на должность председателя новой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Юраш был одним из тех, кто активно участвовал в получении украинской церковью Томоса об автокефалии и создании Православной церкви Украины.

Сын Юраша — Святослав — в 2019 году стал самым молодым нардепом в истории. Он прошел в парламент по спискам партии «Слуга народа».