Рада разрешила использование электронного удостоверения ветерана

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Стас Козлюк / Бабель

Верховная Рада разрешила использовать электронное удостоверение ветерана на уровне бумажного.

За соответствующий закон проголосовали 310 нардепов.

Документ вносит изменения в законы для усовершенствования работы Единого государственного реестра ветеранов войны и введения электронного удостоверения ветерана.

Закон разрешает пользоваться электронным удостоверением, в котором содержится информация о ветеране войны, пострадавшем участнике Революции Достоинства, гражданине, на которого распространяется закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Также закон предусматривает, что будет налажен автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими системами, реестрами и банками данных, администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.