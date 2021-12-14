Столкновение кораблей в Балтийском море: полиция задержала двух моряков, в момент аварии они были пьяны

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JOHAN NILSSON / Contributor

Полиция Швеции задержала двух членов экипажа британского грузового судна Scot Carrier, которое ранним утром 13 декабря столкнулось с датской баржой Karin Hoej в Балтийском море.

Как сообщает Reuters, задержаны британец и хорват, у обоих обнаружили превышение нормы алкоголя в крови. В момент аварии они были пьяны. Прокуратура Швеции расследует халатность, которая привела к гибели людей.

Британец и хорват находятся под стражей. Им выдвинут несколько обвинений. Пока известно, что британцу грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности — в момент столкновения он был на вахте.

Спасательная операция на месте столкновения завершена. Тело одного из пропавших датских моряков нашли в корпусе перевернувшейся баржи, а второй моряк числится без вести пропавшим. Скорее всего, он мертв, учитывая низкую температуру моря.

Перевернутую Karin Hoj отбуксировали на мелководье, чтобы дайверы могли получить к ней свободный и безопасный доступ. Судно проверят на наличие тела пропавшего моряка.