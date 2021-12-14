Премьер Шмыгаль предлагает ускорить изъятие земель для строительства дорог. В Раду внесли законопроект

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Премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную Раду законопроект № 6422, который предлагает ускорить принудительное отчуждение и выкуп земельных участков для строительства автомобильных дорог госзначения и связанных с ними объектов инфраструктуры.

Речь идет о возмездном изъятии земель, которые находятся в частной собственности и могут помешать строительству. В пояснительной записке в качестве примера приведено строительство столичной Большой кольцевой дороги, которое откладывается из-за того, что в зоне строительства трассы есть частные участки.

Указано, что действующие нормы принятия решений о выкупе участков и сроки рассмотрения административных исков о принудительном отчуждении очень продолжительные. Законопроект предлагает ускорить отчуждение земель за счет упрощенной процедуры.

Например, если владелец земли в течение одного месяца не идет на уступки, то иск против него об оплатном принудительном отчуждении объектов будет рассматриваться административным судом по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления иска.