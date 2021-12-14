В США сотням гимнасток-жертв сексуального насилия выплатят $380 миллионов. Это одна из самых больших компенсаций в мире

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Facebook / Simone Biles

В США сотни женщин, которые подверглись сексуальному насилию со стороны бывшего врача национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара, получат $380 миллионов компенсации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пострадавшие добились соглашения с Федерацией гимнастики США и Олимпийским и Паралимпийским комитетами, а судья приняла финансовое урегулирование. Деньги получат более 500 женщин, пострадавших от врача сборной. Пока неизвестно, сколько получит каждая девушка — это зависит от совокупности факторов, но эта сумма является одной из крупнейших в мире, которую когда-либо выплачивали жертвам сексуального насилия. Так завершается пятилетнее судебное разбирательство.

Адвокат пострадавших назвал урегулирование «историческим», но сказал, что они продолжат «добиваться справедливости» в отношении чиновников, которые не проводили расследование. Так, например, в июле ФБР опубликовало отчет об этом деле: они выявили многочисленные ошибки, задержки и сокрытие со стороны агентов ФБР, что позволило насилию Нассара продолжаться еще несколько месяцев после того, как против него впервые открыли дело.

Рейчел Денхолландер — первая женщина, которая публично предъявила обвинение против Нассара в 2016 году. Она написала в Twitter: «Эта глава наконец закрыта. Теперь можно приступить к тяжелой работе по реформированию и восстановлению. Наступит ли справедливость и будут ли перемены — зависит от того, что произойдет дальше».

Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет. В 2018 году его приговорили к более чем 300 годам тюрьмы за растление женщин и девушек.