Торнадо в США отнес старую фотографию на расстояние в 200 километров. Ее владельца нашли через соцсети

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Facebook / Katie Posten

В США торнадо унес старую фотографию на расстояние в 200 километров от места, где она находилась. Владельца фото нашли через соцсети.

Об этом пишет The Associated Press.

Фотографию нашла американка Кэти Постен из штата Индиана. Она оказалась на лобовом стекле ее автомобиля утром 11 декабря. Фотография была черно-белая, а на обратной стороне был указано год — 1942.

«Когда я увидела дату, то поняла, что, вероятно, фото принесло из дома, разрушенного торнадо. Как иначе фото могло там оказаться? Это ведь не чек, а хорошо сохранившееся фото», — объяснила женщина.

Она опубликовала фото в своем Facebook с просьбой помочь найти владельца. В комментариях появился один из знакомых владельца фото — Коула Свотцелла. Он живет в городе Досон-Спрингс, штат Кентукки — в 200 километрах от места, где Постен нашла фотографию. Теперь женщина планирует приехать к Свотцеллу, чтобы лично отдать ему фото.