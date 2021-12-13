В Днепре было покушение на депутата облсовета: сначала обстреляли его офис, а затем перед зданием взорвалась машина

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Офис генерального прокурора

В Днепре 8 декабря было покушение на жизнь депутата областного совета. Подозреваемого задержали и арестовали.

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в понедельник, 13 декабря.

8 декабря перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль Opel Astra. Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого. В салоне авто находился автомат Калашникова с дистанционным управлением. Это позволило нападающему выстрелить с расстояния не менее трех раз. После этого машина взорвалась — внутри было горючее вещество. После тушения пожара в багажнике нашли патроны, гильзы, обгоревшие провода с фрагментом мобильного телефона и автомобильные номера.

Полиция задержала 45-летнего мужчину, который готовил убийство депутата. В ходе обысков у него обнаружили пистолет и патроны. На какого именно депутата было покушение — не уточняется.