В Луцке задержали подростка, который сбил пять человек. Ему грозит до 8 лет лишения свободы

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Национальная полиция

В Луцке задержали несовершеннолетнего водителя, который 12 декабря сбил на пешеходном переходе пять человек, когда пытался скрыться от патрульной полиции. Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения 16-летнему водителю. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Известно, что водитель и его пассажиры учатся на первом курсе высшего профессионального училища Луцка.

Напомним, 12 декабря, убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек. В реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын — в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.

После столкновения несовершеннолетний водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские.