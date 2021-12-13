Со станции «Татаров» запустили регулярные автобусные шаттлы в Буковель — график и цена

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От железнодорожной станции «Татаров — Буковель» до горнолыжного курорта Буковель начали курсировать автобусные шаттлы. График движения трансфера подстроен под время прибытия и отбытия поездов.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба «Укрзалізниці».

«Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших на поезде №55 Киев — Рахов на станцию «Татаров— Буковель», выбрали для трансфера автобусные шаттлы», — отметили в УЗ.

Расстояние в 15 километров автобусы преодолевают за 20 минут, а цена за один билет составляет 50 гривен.