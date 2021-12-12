В центре Киева возле Крещатика провалился асфальт. На бульваре Тараса Шевченко перекрыли дорогу

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Пресс-служба КГГА

В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик провалился асфальт, из-за чего перекрыли автомобильное движение.

«Киевавтодор» сообщил, что на инженерных сетях произошла авария.

«Перекрыто движение по всем полосам в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно изменили маршруты общественного транспорта», — сказано в сообщении.

В Киевской горгосадминистрации уточнили, что авария произошла на водопроводных сетях, на месте происшествия работают сотрудники «Киевводоканала». Устранить последствия обещают к утру понедельника.

Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 (будут двигаться вниз по улице Терещенковской) и автобусов № 114, 118 (будут двигаться через улицу Пушкинскую).